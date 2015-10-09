Драмой обернулся матч Рыбакиной на турнире в Пекине

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№10) вышла в третий круг турнира серии WTA 1000 в Пекине (Китай), сообщают Vesti.kz.
Во втором круге соревнований была Кэти Макнелли (№90) из США.
В первом сете Рыбакиной пришлось отыгрывать существенное отставание. Сначала Елена вела 1:0, но позволила сопернице выйти вперед (2:1). Затем, Рыбакиной вновь удалось отыграться - 3:2. Однако, американка вновь доставила ей трудности, поведя со счетом 5:3. Тем не менее, сет остался за Рыбакиной - 7:5.
Во второй партии Елена несколько раз выходила вперед, но упустила преимущество, уступив 4:6 (американка отыгралась со счета 3:4). При счете 5:4 в пользу американки Рыбакина из-за проблем с локтем брала медицинский тайм-аут.
В решающем, третьем сете Рыбакина начала убедительно - 3:0. Но, в итоге, столкнулась с сопротивлением, сумев тем не менее победить - 6:3.
Матч продолжался два часа и 28 минут.
В третьем круге Рыбакина сыграет с лучшей в паре Ева Лис (Германия) - Ива Йович (США).
Добавим, что на этом турнире выступила другая казахстанка Юлия Путинцева, которая в первом круге женского одиночного разряда уступила китаянке Юань Юэ - 6:3, 6:3.
Отметим, что призовой фонд турнира составляет почти девять миллионов долларов (8 963 700).
