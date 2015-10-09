Елена Рыбакина испытала проблемы в первом матче турнира в Пекине

Елена Рыбакина столкнулась с проблемами в стартовом матче турнира WTA 1000 в Пекине, сообщают Vesti.kz.

Десятая ракетка мира и чемпионка Уимблдона-2022 пожаловалась на боль в локте по ходу поединка против американки Кэти Макнелли (№90).

При счёте 5:4 во втором сете в пользу соперницы казахстанка взяла медицинский тайм-аут. Физиотерапевт несколько минут оказывал помощь Рыбакиной, массируя локоть и руку.

Первый сет Рыбакина выиграла со счетом 7:5. Во втором - уступила со счетом 4:6. Сейчас проходит решающий сет.

Турнир в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Его действующая победительница — американка Кори Гауфф.