"Надеемся, это несерьёзно". Как отреагировали на старт Рыбакиной в Пекине

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал непростую победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№10) на турнире категории WTA 1000 в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.

Рыбакина начала выступление со второго круга, где одержала победу над американкой Кэти Макнэлли (№90).

"Рыбакина обыграла Макнэлли со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Елена прошла через очень тяжёлый стартовый матч.

В конце второго сета она получила небольшую травму, но боролась блестяще.

Надеемся, это не слишком серьёзно, и она сможет выйти на следующий матч в полной готовности.

Это её 46-я победа в сезоне, а также 13-я в последних 16 встречах.

Отдохни и восстановись", — пишет источник.