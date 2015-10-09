Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
WTA
"Надеемся, это несерьёзно". Как отреагировали на старт Рыбакиной в Пекине

Популярный X-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал непростую победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№10) на турнире категории WTA 1000 в Пекине (Китай), передают Vesti.kz.

Рыбакина начала выступление со второго круга, где одержала победу над американкой Кэти Макнэлли (№90).

"Рыбакина обыграла Макнэлли со счётом 7:5, 4:6, 6:3.
Елена прошла через очень тяжёлый стартовый матч.
В конце второго сета она получила небольшую травму, но боролась блестяще.
Надеемся, это не слишком серьёзно, и она сможет выйти на следующий матч в полной готовности.
Это её 46-я победа в сезоне, а также 13-я в последних 16 встречах.
Отдохни и восстановись", — пишет источник.

Между тем уже определилась следующая соперница Рыбакиной. Подробности — по ссылке.

Призовой фонд турнира составляет 8 963 700 долларов США.

