Эксперт сообщил о тревожных сигналах в карьере Рыбакиной после Australian Open

Известный португальский журналист Жозе Моргаду отреагировал на новость о завершении сотрудничества между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и ее новым тренером Гораном Иванишевичем, сообщают Vesti.kz.

Ранее о прекращении совместной работы объявил сам хорватский специалист.

"(Захватывающее) партнерство Иванишевича и Рыбакиной продлилось меньше месяца. Все закончилось после Australian Open. От карьеры Елены сейчас поступает много тревожных сигналов...", - написал Моргаду на странице в соцсети Х.

О начале работы Рыбакиной и Иванишевича было объявлено в начале ноября. На Australian Open-2025 казахстанская теннисистка дошла до четвертого раунда, где сенсационно уступила американке Мэдисон Киз.

Ранее Рыбакина сообщила о возвращении к работе с тренером Стефано Вуковым, с которым прекратила сотрудничество в августе. Позднее Женская теннисная ассоциация (WTA) временно отстранила Вукова от работы из-за возможного нарушения кодекса поведения организации.

25-летняя Рыбакина занимает седьмое место в рейтинге WTA. За карьеру казахстанка завоевала восемь трофеев, в том числе стала победительницей Уимблдона в 2022 году.

Рыбакина опередила Соболенко и стала лучшей теннисисткой Australian Open