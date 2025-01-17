Рыбакина опередила Соболенко и стала лучшей теннисисткой Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№7) имеет лучший показатель по проигранным партиям после двух пройденных кругов на Australian Open-2025. В двух стартовых матчах 25-летняя спортсменка отдала оппоненткам всего пять геймов, сообщают Vesti.kz.

В первом круге она проиграла лишь два гейма 16-летней австралийке Эмерсон Джонс (№293) - 6:1, 6:1. А во втором раунде позволила 17-летней американке Иве Йович (№191) выиграть три гейма - 6:0, 6:3. Так казахстанка разобралась с двумя лучшими теннисистками-юниорками в рейтинге ITF.

Проведя подсчет всех проигранных геймов 32 участниц 1/16 финала, мы пришли к доказательству, что Рыбакина оказалась лучшей в этом списке. Всего пять проигранных геймов в двух матчах - такой крутой статистики нет ни у кого в женском одиночном разряде.

По шесть геймов проиграли украинка Даяна Ястремская (№33) и россиянка Дарья Касаткина (№10). Любопытно, что обе станут соперницами теннисисток из Казахстана в следующем раунде: Ястремская сыграет с Еленой, а Касаткина встретится с Юлией Путинцевой (№23).

Поэтому это не самый простой жребий для казахстанских теннисисток.

Exquisite Elena 😮‍💨



No.6 seed Elena Rybakina races into the third round with a 6-0 6-3 win over Jovic! 🏎️#AO2025 pic.twitter.com/UdY4YGh1oQ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2025

У первой ракетки мира Арины Соболенко (№1) 13 проигранных геймов, а в числе худших по этому показателю Эмма Наварро (№8) - 31 проигранный гейм, Анастасия Павлюченкова (№32) - 27, а также Мэдисон Киз (№14) - 26.

Что касается второй ракетки страны Путинцевой, то она находится в середине списка, деля 14-19-е места. У нее 16 проигранных геймов в двух матчах на Australian Open-2025.

Отметим, что Рыбакина и Путинцева проведут свои матчи третьего круга завтра, в субботу, 18 января. Игра Путинцева - Касаткина начнется не ранее 07:00 по казахстанскому времени, а Рыбакина - Ястремская - не ранее 08:00.