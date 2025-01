Рыбакина опередила Соболенко и стала лучшей теннисисткой Australian Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№7) имеет лучший показатель по проигранным партиям после двух пройденных кругов на Australian Open-2025. В двух стартовых матчах 25-летняя спортсменка отдала оппоненткам всего пять геймов, сообщают Vesti.kz.

В первом круге она проиграла лишь два гейма 16-летней австралийке Эмерсон Джонс (№293) - 6:1, 6:1. А во втором раунде позволила 17-летней американке Иве Йович (№191) выиграть три гейма - 6:0, 6:3. Так казахстанка разобралась с двумя лучшими теннисистками-юниорками в рейтинге ITF.

Проведя подсчет всех проигранных геймов 32 участниц 1/16 финала, мы пришли к доказательству, что Рыбакина оказалась лучшей в этом списке. Всего пять проигранных геймов в двух матчах - такой крутой статистики нет ни у кого в женском одиночном разряде.

По шесть геймов проиграли украинка Даяна Ястремская (№33) и россиянка Дарья Касаткина (№10). Любопытно, что обе станут соперницами теннисисток из Казахстана в следующем раунде: Ястремская сыграет с Еленой, а Касаткина встретится с Юлией Путинцевой (№23).

Поэтому это не самый простой жребий для казахстанских теннисисток.

