Казахстан узнал судьбу медали на чемпионате Азии по борьбе

Представительница сборной Казахстана Тыныс Дубек не смогла выиграть медаль на чемпионате Азии-2025 по женской борьбе, проходящем в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz.

В схватке за бронзу в весовой категории до 62 килограммов она уступила Калмире Билимбек Кызы из Кыргызстана - 3:10.

Сегодня, 28 марта, Казахстан выиграл первую награду в женской борьбе, ее удостоилась Зейнеп Баянова, выступающая в категории до 53 килограммов.

Также на ковер выйдет лидер сборной Казахстана Жамиля Бакбергенова, которая будет бороться за золото в весе до 72 килограммов. В полуфинале она за секунду вырвала победу у чемпионки мира.

В первый день континентального турнира сборная Казахстана не смогла завоевать медали в женской борьбе. Неудачно выступили Светлана Анкичева (до 50 килограммов), Гульдана Бекеш (до 59 килограммов) и Ирина Казюлина (до 68 килограммов), оставшись за пределами призовой тройки.

Разгромом завершились схватки Казахстана за медали ЧА по борьбе