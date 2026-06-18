Тренер сборной Узбекистана вошёл в историю после дебюта на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Узбекистана, итальянский специалист Фабио Каннаваро вошёл в уникальный список обладателей "Золотого мяча", которые принимали участие в чемпионате мира как игрок и как тренер, передают Vesti.kz.

Редкое достижение в истории ЧМ

По данным Opta Sports, Каннаваро стал лишь четвёртым таким специалистом в истории. Ранее подобного результата добивались немец Франц Беккенбауэр, украинец (СССР) Олег Блохин и нидерландец Марко ван Бастен.

Дебют Узбекистана на ЧМ-2026

18 июня сборная Узбекистана под руководством Каннаваро провела свой первый матч на чемпионате мира-2026, уступив команде Колумбии со счётом 1:3.

Итальянский специалист возглавил национальную команду в 2025 году. Напомним, "Золотой мяч" он завоевал в 2006-м — после победы сборной Италии на чемпионате мира.

Следующий матч подопечных Каннаваро

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Мексике и Канаде и продлится с 11 июня по 19 июля.

Во втором туре группового этапа сборную Узбекистана ждёт серьёзное испытание — матч против Португалии. Встреча состоится 23 июня и начнётся в 22:00 по времени Казахстана.

Ранее талант сборной Узбекистана установил рекорд и переписал историю ЧМ.

Что нужно сделать Узбекистану для выхода в плей-офф ЧМ-2026