Сборная Турции досрочно вылетела с ЧМ-2026 по футболу

Сборная Турции по футболу досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Команда Винченцо Монтеллы уступила сборной Парагвая (0:1) во втором туре группового этапа. В этом матче был забит самый быстрый гол ЧМ-2026.

Это поражение стало для Турции вторым подряд на ЧМ-2026. Ранее команда потерпела поражение от Австралии (0:2).

Таким образом, Турция в любом случае останется на четвертом месте в группе D вне зависимости от итога игры третьего тура с США.

Лидируют в группе сборная США, вышедшая в плей-офф. Австралия идёт второй, Парагвай занимает третью строчку – у команд по 3 балла. Турция, у которой нет очков, не сможет опередить Австралию и Парагвай из-за поражения в личных встречах.

В плей-офф за всю историю чемпионатов мира Турция выходила только один раз: в 2002 году, тогда стали третьими.

Добавим, что Турция стала второй командой ЧМ-2026, потерявших математические шансы на продолжение борьбы уже после второго тура группового этапа. Первой стала сборная Гаити.