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ЧМ-2026
Сегодня 08:50
 

На ЧМ-2026 установили второй рекорд за день: хватило 64 секунд

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На ЧМ-2026 установили второй рекорд за день: хватило 64 секунд ©instagram.com/albirroja/

Сборная Парагвая по футболу открыла счёт в матче с командой Турции в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

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Сборная Парагвая по футболу открыла счёт в матче с командой Турции в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, передают Vesti.kz.

Встреча группы D проходит в эти минуты на стадионе "Левайс" в Санта-Кларе (США). Первый гол в игре забил Матиас Галарса, парагваец отличился на 64-й секунде — это самый быстрый гол на ЧМ-2026.

Добавим, что это уже второй рекорд за сегодняшний игровой день. В Матче Шотландия — Марокко (0:1) гол был забит на 71-й секунде, отличился Исмаэль Сайбари.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Санта-Клара   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 08:00   •   закончен
Турция
Турция
0:1
Парагвай
Парагвай
Кто победит в основное время?
Турция

65%

Ничья

15%

Парагвай

20%

Проголосовало 60 человек

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