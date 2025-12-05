Сборная Марокко открыла счет в матче против Шотландии на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча второго тура группы С в эти минуты проходит на стадионе "Джиллетт" в Фоксборо (США). Марокко повело на второй минуте - на данный момент это самый быстрый гол ЧМ-2026.

Полузащитник Исмаэль Сайбари, получив пас в штрафной, вколотил мяч под перекладину.

Напомним, что в стартовом матче группы Марокко сыграло вничью с Бразилией (1:1), а Шотландия победила Гаити (1:0). Бразилия и Гаити проведут матч между собой позже.

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