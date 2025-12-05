Бразилия - Гаити: прямая трансляция матча ЧМ-2026

В ночь с 19 на 20 июня, на ЧМ-2026 пройдет матч второго тура группового этапа между сборными Бразилии и Гаити, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы C пройдет в Филадельфии и начнется в 05:30 по времени Казахстана. Прямая трансляция игры состоится на телеканале Qazsport и начнется в 05:20. Также матч покажет официальный сайт телевещателя.

Бразильцы в первой игре ушли от поражения от Марокко - 1:1. Гаитяне минимально уступили шотландцам - 0:1.

Положение команд в группе C

Шотландия - 3 очка; Бразилия - 1; Марокко - 1; Гаити - 0.

Шотландия - Марокко: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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