Бразилия - Гаити: прямая трансляция матча ЧМ-2026

В ночь с 19 на 20 июня, на ЧМ-2026 пройдет матч второго тура группового этапа между сборными Бразилии и Гаити, сообщают Vesti.kz.
Встреча группы C пройдет в Филадельфии и начнется в 05:30 по времени Казахстана. Прямая трансляция игры состоится на телеканале Qazsport и начнется в 05:20. Также матч покажет официальный сайт телевещателя.
Бразильцы в первой игре ушли от поражения от Марокко - 1:1. Гаитяне минимально уступили шотландцам - 0:1.
Положение команд в группе C
- Шотландия - 3 очка;
- Бразилия - 1;
- Марокко - 1;
- Гаити - 0.
Шотландия - Марокко: прямая трансляция матча ЧМ-2026
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