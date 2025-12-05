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ЧМ-2026
Вчера 21:10
 

Бразилия - Гаити: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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Бразилия - Гаити: прямая трансляция матча ЧМ-2026 ©instagram.com/brasil

В ночь с 19 на 20 июня, на ЧМ-2026 пройдет матч второго тура группового этапа между сборными Бразилии и Гаити, сообщают Vesti.kz.

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В ночь с 19 на 20 июня, на ЧМ-2026 пройдет матч второго тура группового этапа между сборными Бразилии и Гаити, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы C пройдет в Филадельфии и начнется в 05:30 по времени Казахстана. Прямая трансляция игры состоится на телеканале Qazsport и начнется в 05:20. Также матч покажет официальный сайт телевещателя.

Бразильцы в первой игре ушли от поражения от Марокко - 1:1. Гаитяне минимально уступили шотландцам - 0:1.

Положение команд в группе C

  1. Шотландия - 3 очка;
  2. Бразилия - 1;
  3. Марокко - 1;
  4. Гаити - 0.

Шотландия - Марокко: прямая трансляция матча ЧМ-2026

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Чемпионат мира 2026   •   США, Филадельфия   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 05:30   •   идёт
Бразилия
Бразилия
0:0
Гаити
Гаити
Кто победит в основное время?
Бразилия
Ничья
Гаити
Проголосовало 166 человек

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