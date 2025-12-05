Определился первый неудачник ЧМ-2026 по футболу

Сборная Гаити по футболу стала первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после матча второго тура группы C, в котором гаитяне уступили Бразилии со счётом 0:3.

После двух сыгранных встреч в активе команды ноль набранных очков. Таким образом, сборная Гаити точно завершит выступление на ЧМ-2026 после группового этапа.

Перед заключительным туром в активе Бразилии и Марокко по четыре очка, у Шотландии — три. Даже если Гаити сумеет обыграть Марокко в последнем матче и сравняется по очкам со шотландцами, команда уступит им по результату личной встречи, что лишает её шансов подняться на третье место.

Таким образом, Гаити стала первой сборной, официально выбывшей из борьбы за выход в 1/8 финала ЧМ-2026.

Между тем, в плей-офф ЧМ-2026 уже вышли две сборные. Это хозяева мундиаля - сборные США и Мексики, набравшие шесть очков в двух играх.

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