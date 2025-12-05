Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 08:30
 

Определился первый неудачник ЧМ-2026 по футболу

  Комментарии

Поделиться
Определился первый неудачник ЧМ-2026 по футболу ©depositphotos.com/

Сборная Гаити по футболу стала первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Гаити по футболу стала первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после матча второго тура группы C, в котором гаитяне уступили Бразилии со счётом 0:3.

После двух сыгранных встреч в активе команды ноль набранных очков. Таким образом, сборная Гаити точно завершит выступление на ЧМ-2026 после группового этапа.

Перед заключительным туром в активе Бразилии и Марокко по четыре очка, у Шотландии — три. Даже если Гаити сумеет обыграть Марокко в последнем матче и сравняется по очкам со шотландцами, команда уступит им по результату личной встречи, что лишает её шансов подняться на третье место.

Таким образом, Гаити стала первой сборной, официально выбывшей из борьбы за выход в 1/8 финала ЧМ-2026.

Между тем, в плей-офф ЧМ-2026 уже вышли две сборные. Это хозяева мундиаля - сборные США и Мексики, набравшие шесть очков в двух играх.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   Канада, Торонто   •   Групповой этап, мужчины
21 июня 01:00   •   не начат
Германия
Германия
- : -
Кот-д'Ивуар
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
Германия
Ничья
Кот-д'Ивуар
Проголосовало 56 человек

Реклама

Живи спортом!