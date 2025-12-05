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ЧМ-2026
Сегодня 10:05
 

Гол на 64-й секунде решил исход матча Турция - Парагвай на ЧМ-2026

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Гол на 64-й секунде решил исход матча Турция - Парагвай на ЧМ-2026 ©instagram.com/albirroja/

Завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Турции и Парагвая, передают Vesti.kz.

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Завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Турции и Парагвая, передают Vesti.kz.

Матч группы D прошёл на стадионе "Левайс" в Санта-Кларе (США) и завершился со счётом 1:0 в пользу парагвайцев.

Единственный гол в игре забил Матиас Галарса, парагваец отличился на 64-й секунде — это самый быстрый гол на ЧМ-2026.

При этом весь второй тайм Парагвай играл в меньшинстве. В компенсированное к первому тайму время Мигель Альмирон получил прямую красную карточку - за прикрытый рот. Это первое удаление на ЧМ-2026 по новым правилам ФИФА.

Напомним, в 1-м туре Турция уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай проиграл США — 1:4.

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