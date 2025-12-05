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ЧМ-2026
Сегодня 09:55
 

На ЧМ-2026 показали первую красную карточку по новым правилам ФИФА

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На ЧМ-2026 показали первую красную карточку по новым правилам ФИФА ©depositphotos.com

На чемпионате мира по футболу 2026 года впервые удалили игрока за прикрытый рот, сообщают Vesti.kz.

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На чемпионате мира по футболу 2026 года впервые удалили игрока за прикрытый рот, сообщают Vesti.kz.

Это случилось в матче второго тура группового этапа между сборными Парагвая и Турции.

Инцидент произошёл в концовке первого тайма, когда между командами случилась стычка после того, как Исидро Питта оказался на газоне.

В ходе стычки Полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон обратился к Мерту Мюльдюру, прикрыв рот рукой.

Судью Ивана Бартона позвали изучить повтор момента с помощью ВАР. Арбитр из Сальвадора сделал это и удалил Альмирона, объявив, что игрок "Атланты Юнайтед" удален именно за прикрытый рот.

Таким образом, парагваец стал первым игроком, получившим красную на ЧМ-2026 по новым правилам ФИФА. Теперь любой игрок, прикрывающий рот рукой, плечом или футболкой может получить прямую красную карточку. Подобные действия рассматриваются как попытка скрыть содержание разговора от телекамер и могут повлечь дисциплинарное наказание.

Добавим, что в этом же матче Турция - Парагвай был забит и самый быстрый гол ЧМ-2026.

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