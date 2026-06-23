Сборная Франции победила в матче с дублем Мбаппе и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Франции одержала победу над Ираком в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча второго тура группы I прошла в Филадельфии (США) и завершилась со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Килиан Мбаппе, который вошел в тройку лучших бомбардиров чемпионатов мира и установил рекорд сборной Франции по количеству матчей среди игроков до 30-ти лет.

Мбаппе вывел свою команду вперед на 14-й минуте, забив после передачи Майкла Олисе ударом с угла штрафной в левый угол ворот. На перерыв сборные ушли при счете 1:0. Затем матч был прерван почти на два часа из-за погодных условий.

На 54-й минуте Усман Дембеле отдал голевую передачу, а Мбаппе оформил дубль, расстреляв голкипера с близкой дистанции.

На 66-й минуте Дембеле отличился сам, Олисе записал на свой счет второй голевой ассист.



Таким образом, сборная Франции набрала в двух матчах шесть очков и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. В другом матче группы I Норвегия также может выйти в следующий раунд после второго тура, если обыграет Сенегал.

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