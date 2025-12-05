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ЧМ-2026
Сегодня 04:02
 

Салах расплакался после выхода Египта в 1/8 финала ЧМ-2026

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Салах расплакался после выхода Египта в 1/8 финала ЧМ-2026 Мохамед Салах после матча с Австралией на ЧМ-2026. Фото: instagram.com/egyptnt©

Капитан сборной Египта Мохамед Салах не смог сдержать эмоций после выхода своей команды в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Капитан сборной Египта Мохамед Салах не смог сдержать эмоций после выхода своей команды в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Египтяне завоевали путевку в следующую стадию турнира, обыграв Австралию в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в послематчевой серии команда Салаха оказалась точнее - 4:2.

Для Египта это лишь второй в истории выход в 1/8 финала чемпионата мира. Впервые сборная добралась до этой стадии еще в 1934 году. 

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После финального свистка 34-летний Салах заплакал, отмечая вместе с партнерами историческое достижение национальной команды.


Сам Салах внес свой вклад в победу над Австралией, уверенно реализовав один из пенальти эффектным ударом в стиле "паненка". За путевку в четвертьфинал сборная Египта сыграет с победителем матча Аргентина - Кабо-Верде.


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