Капитан сборной Египта Мохамед Салах не смог сдержать эмоций после выхода своей команды в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Египтяне завоевали путевку в следующую стадию турнира, обыграв Австралию в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в послематчевой серии команда Салаха оказалась точнее - 4:2.

Для Египта это лишь второй в истории выход в 1/8 финала чемпионата мира. Впервые сборная добралась до этой стадии еще в 1934 году.

Два автогола в четырех матчах: как Египет едва не похоронили на ЧМ-2026

После финального свистка 34-летний Салах заплакал, отмечая вместе с партнерами историческое достижение национальной команды.

Сам Салах внес свой вклад в победу над Австралией, уверенно реализовав один из пенальти эффектным ударом в стиле "паненка". За путевку в четвертьфинал сборная Египта сыграет с победителем матча Аргентина - Кабо-Верде.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!