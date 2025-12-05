Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Португалии победила Хорватию.

Как сообщают Vesti.kz, встреча прошла в Торонто (Канада) и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Криштиану Роналду.

Ямаль против Роналду: Испания и Португалия сыграют за выход в четвертьфинал ЧМ

Сам звездный футболист отметился забитым пенальти и был заменен в концовке второго тайма. При этом одно взятие ворот ему не засчитали из-за офсайда.

В 1/8 финала команда Роналду сыграет с Испанией, которая ранее всухую обыграла Австрию.

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