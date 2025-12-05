Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 06:58
 

Роналду идет дальше: видеообзор победы Португалии над Хорватией на ЧМ

  Комментарии

Поделиться
Роналду идет дальше: видеообзор победы Португалии над Хорватией на ЧМ Криштиану Роналду на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/thenews2.com©

Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Португалии победила Хорватию.

Поделиться

Предлагаем вашему вниманию видео лучших моментов матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Португалии победила Хорватию.

Продолжение
Роналду и Модрич сотворили историю на чемпионате мира
Сегодня 08:56  
Роналду поставил точку? Появилось заявление о будущем легенды
Сегодня 09:20  
ФИФА объяснила отменный гол Хорватии в ворота Португалии
Сегодня 09:46  
Звезда сборной Хорватии установил рекорд всех времен на чемпионатах мира по футболу
Сегодня 10:28  

Как сообщают Vesti.kz, встреча прошла в Торонто (Канада) и завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Криштиану Роналду.

Ямаль против Роналду: Испания и Португалия сыграют за выход в четвертьфинал ЧМ

Сам звездный футболист отметился забитым пенальти и был заменен в концовке второго тайма. При этом одно взятие ворот ему не засчитали из-за офсайда.

В 1/8 финала команда Роналду сыграет с Испанией, которая ранее всухую обыграла Австрию.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!