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ЧМ-2026
Сегодня 08:56
 

Роналду и Модрич сотворили историю на чемпионате мира

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Роналду и Модрич сотворили историю на чемпионате мира ©instagram.com/portugal

Сборная Португалии обыграла Хорватию со счётом 2:1 в матче 1/16 финала ЧМ-2026 года и вышла в следующий раунд турнира, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Португалии обыграла Хорватию со счётом 2:1 в матче 1/16 финала ЧМ-2026 года и вышла в следующий раунд турнира, сообщают Vesti.kz.

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Однако этот поединок войдёт в историю не только благодаря результату. Нападающий португальцев Криштиану Роналду и капитан хорватской сборной Лука Модрич установили уникальное достижение на чемпионатах мира. Футболисты стали самой возрастной парой соперников, когда-либо выходивших друг против друга на мундиалях. На момент игры Роналду было 41 год и 148 дней, а Модричу — 40 лет и 292 дня.

Португалия пробилась в плей-офф со второго места в группе K. Команда разгромила Узбекистан (5:0), а также сыграла вничью с ДР Конго (1:1) и Колумбией (0:0). Хорваты, в свою очередь, заняли вторую строчку в группе L после поражения от Англии (2:4) и побед над Панамой (1:0) и Ганой (2:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим обладателем трофея остаётся сборная Аргентины.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Майами   •   1/16 финала, мужчины
4 июля 03:00   •   не начат
Аргентина
Аргентина
- : -
Кабо-Верде
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
Аргентина
Ничья
Кабо-Верде
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