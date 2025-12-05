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ЧМ-2026
Сегодня 12:00
 

Португалия - Испания: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2026

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Португалия - Испания: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2026 ©instagram.com/fifaworldcup/

Сборные Португалии и Испании сыграют в самой звездной паре 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу - матч ознаменует противостояние Криштиану Роналду и Ламина Ямаля, передают Vesti.kz

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Сборные Португалии и Испании сыграют в самой звездной паре 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу - матч ознаменует противостояние Криштиану Роналду и Ламина Ямаля, передают Vesti.kz

Прямая трансляция матча Португалия - Испания 

Матч Португалия - Испания пройдет на стадионе AT&T в Арлингтоне - пригороде Далласа. Игра состоится в ночь с 6 на 7 июля в 00:00 по времени Казахстана. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport. Также трансляция будет доступна на официальном сайте вещателя.

Главным судьей матча Португалия - Испания назначен англичанин Энтони Тейлор, который работал на Суперкубке УЕФА-2020 и финале Лиги Европы-2022/23 

Победитель матча Португалия - Испания сыграет в 1/4 финала с победителем пары Бельгия - США. В этой части сетки пока известна одна пара 1/4 финала Франция - Марокко. 

Испания - Португалия: история встреч 

Дважды Испания и Португалия играли друг против друга на ЧМ. В 2010 году Испания победила в 1/8 финала (1:0) и в итоге завоевала титул чемпионов мира, а матч 2018 года завершился со счетом 3:3 - у португальцев хет-триком отметился Криштиану Роналду. 


За всю историю противостояния сборные провели 41 матч: 17 побед Испании, 6 побед Португалии и 18 ничьих. 

Ранее Криштиану Роналду высказался о критике в свой адрес, а хавбек Испании Микель Мерино назвал лидера португальцев одним из величайших игроков в истории. 

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/8 финала, мужчины
7 июля 00:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Португалия
Ничья
Испания
Проголосовало 131 человек

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