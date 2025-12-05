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ЧМ-2026
Сегодня 09:31
 

"Меня пытаются уничтожить". Роналду отреагировал на критику перед игрой с Испанией

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"Меня пытаются уничтожить". Роналду отреагировал на критику перед игрой с Испанией ©instagram.com/portugal

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением перед матчем 1/8 финала чемпионата Мира против Испании. 

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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением перед матчем 1/8 финала чемпионата Мира против Испании. 

Роналду отметил, что адаптировался к постоянной критике в свой адрес и не воспринимает ее на данный момент. 

"Меня пытаются уничтожить 23 года. Но критики поняли, что это того не стоит, что это пустая трата времени. Они пытаются, пытаются, пытаются. Но это того не стоит.

Кому-то критика нравится, кому-то – нет. Я к этому привык. Это часть работы.

Португальцы – верные люди. Они никогда не подводят. Они всегда на нашей стороне, на моей стороне.

Все остальное – ерунда, это ничего не значит", – заявил Роналду

Напомним, что матч Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 против Испании пройдет в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. 

 

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/8 финала, мужчины
7 июля 00:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Португалия
Ничья
Испания
Проголосовало 130 человек

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