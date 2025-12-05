"Меня пытаются уничтожить". Роналду отреагировал на критику перед игрой с Испанией

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением перед матчем 1/8 финала чемпионата Мира против Испании.

Роналду отметил, что адаптировался к постоянной критике в свой адрес и не воспринимает ее на данный момент.

"Меня пытаются уничтожить 23 года. Но критики поняли, что это того не стоит, что это пустая трата времени. Они пытаются, пытаются, пытаются. Но это того не стоит.

Кому-то критика нравится, кому-то – нет. Я к этому привык. Это часть работы.

Португальцы – верные люди. Они никогда не подводят. Они всегда на нашей стороне, на моей стороне.

Все остальное – ерунда, это ничего не значит", – заявил Роналду