Игрок сборной Испании назвал Роналду одним из лучших игроков в истории

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино высказался об игре против португальского форварда Криштиану Роналду.

Испанцы сегодня встретятся с португальцами в 1/8 финала ЧМ-2026. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

"На мой взгляд, у него все очень хорошо. По правде говоря, он элитный игрок, один из лучших в истории. Он проводит очень хороший турнир, и, очевидно, мы будем очень осторожны с ним. Это одна из его характерных черт, как в штрафной, так и за ее пределами. Он игрок, определивший целую эпоху, и один из лучших в истории, и это не случайность. Это качество не исчезает в одночасье. Он продолжает играть на самом высоком уровне, и, как говорит Унаи [Симон], мы постараемся контролировать его как можно лучше", – отметил Мерино.

Напомним, что матч Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 против Испании пройдет в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!