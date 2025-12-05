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ЧМ-2026
Сегодня 10:20
 

Игрок сборной Испании назвал Роналду одним из лучших игроков в истории

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Игрок сборной Испании назвал Роналду одним из лучших игроков в истории ©instagram.com/portugal

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино высказался об игре против португальского форварда Криштиану Роналду.

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Полузащитник сборной Испании Микель Мерино высказался об игре против португальского форварда Криштиану Роналду.

Испанцы сегодня встретятся с португальцами в 1/8 финала ЧМ-2026. Матч пройдет в 22:00 по московскому времени.

"На мой взгляд, у него все очень хорошо. По правде говоря, он элитный игрок, один из лучших в истории. Он проводит очень хороший турнир, и, очевидно, мы будем очень осторожны с ним. Это одна из его характерных черт, как в штрафной, так и за ее пределами.

Он игрок, определивший целую эпоху, и один из лучших в истории, и это не случайность. Это качество не исчезает в одночасье. Он продолжает играть на самом высоком уровне, и, как говорит Унаи [Симон], мы постараемся контролировать его как можно лучше", – отметил Мерино. 

Напомним, что матч Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 против Испании пройдет в ночь с 6 на 7 июля и начнется в 00:00 по казахстанскому времени. 

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/8 финала, мужчины
7 июля 00:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Португалия
Ничья
Испания
Проголосовало 130 человек

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