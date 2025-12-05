Определился соперник сборной Бразилии по 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом раунде плей-офф пятикратные чемпионы мира встретятся со сборной Японии, которая заняла второе место в группе F.

Японцы обеспечили себе выход в плей-офф после ничьей со Швецией (1:1) в заключительном туре группового этапа. Команда набрала пять очков в трёх матчах и заняла второе место после Нидерландов, которые стали первыми.

Напомним, Бразилия также обеспечила себе выход в плей-офф в последнем матче группового этапа, победив Шотландию со счетом 3:0. Она заняла первое место в группе С. Подробнее ознакомиться со статистикой и положением команд на ЧМ-2026 можно здесь.

Матч Бразилия - Япония состоится 29 июня в Хьюстоне (США) и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.

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