Сборная Японии завоевала путевку в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу, сыграв вничью со Швецией в заключительном туре группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы F завершилась со счетом 1:1. В первом тайме команды не сумели открыть счет, а после перерыва всего за семь минут обменялись голами.

На 55-й минуте нападающий сборной Японии Дайзен Маэда вывел свою команду вперед. Однако преимущество азиатской сборной оказалось недолгим: уже на 62-й минуте форвард шведов Энтони Эланга восстановил равновесие.

Ничейный результат оказался достаточным для японской команды, чтобы продолжить борьбу за титул. По итогам трех туров Япония набрала пять очков и заняла второе место в группе F. Ранее на турнире она сыграла вничью 2:2 с Нидерландами и обыграла Тунис со счетом 4:0.

Япония вышла в плей-офф вслед за Нидерландами, которые после победы над Тунисом заняли первое место в группе F с семью баллами. Подробнее со статистикой и положением команд можно ознакомиться здесь.

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