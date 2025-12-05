Сборная Нидерландов вышла в плей-офф чемпионата мира-2026 по футболу с первого места в группе F, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В заключительном туре группового этапа команда Роналда Кумана обыграла Тунис со счетом 3:1.

Уже на третьей минуте счет был открыт после автогола полузащитника сборной Туниса Эльеса Шкири. Спустя четыре минуты нападающий Брайан Бробби удвоил преимущество Нидерландов.

Во втором тайме тунисцы сумели сократить отставание: на 54-й минуте отличился нападающий Хазем Мастури. Однако интрига продержалась недолго — уже на 62-й минуте защитник Ян Паул ван Хекке восстановил преимущество своей команды в два мяча и установил окончательный счет встречи - 3:1.

По итогам группового этапа сборная Нидерландов набрала семь очков в трех матчах и заняла первое место в группе F, обеспечив себе выход в плей-офф чемпионата мира. Ранее на турнире команда сыграла вничью 1:1 с Японией и победила Швецию (5:1). Подробнее со статистикой и положением команд на ЧМ-2026 можно ознакомиться здесь.

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