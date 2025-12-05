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ЧМ-2026
Сегодня 07:18
 

Определилась третья пара 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

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Определилась третья пара 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу Cборная Бельгии по футболу. ©Depositphotos/mrogowski_photography

На чемпионате мира-2026 по футболу, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике, определилась третья четвертьфинальная пара, сообщают Vesti.kz.

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На чемпионате мира-2026 по футболу, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике, определилась третья четвертьфинальная пара, сообщают Vesti.kz.

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Расписание последнего дня 1/8 финала ЧМ-2026
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За путёвку в полуфинал поспорят сборные Испании и Бельгии, успешно преодолевшие стадию 1/8 финала.

Бельгия уверенно прошла США

Сборная Бельгии оформила выход в четвертьфинал, разгромив команду США со счетом 4:1.

Соперником бельгийцев станет Испания, которая днём ранее в напряжённом противостоянии минимально обыграла Португалию — 1:0.

Какие пары уже известны?

Первым участником четвертьфинала стала сборная Марокко, не оставившая шансов Канаде — 3:0.

Следом путевку в следующий раунд оформила Франция, которая с минимальным счетом 1:0 обыграла Парагвай.

В четвертьфинал также вышли Норвегия, победившая Бразилию (2:1), и Англия, одолевшая хозяйку турнира — Мексику (3:2).

Таким образом, после матчей Испании и Бельгии сформированы уже три пары четвертьфиналистов:

  • Марокко — Франция;
  • Норвегия — Англия;
  • Испания — Бельгия.

Кто станет последними четвертьфиналистами?

Ещё два участника 1/4 финала определятся по итогам заключительных матчей стадии 1/8 финала.

За оставшиеся путевки поборются сборные Аргентины и Египта, а также Швейцарии и Колумбии. Победители этих встреч составят последнюю четвертьфинальную пару чемпионата мира-2026.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 21:00   •   не начат
Аргентина
Аргентина
- : -
Египет
Египет
Кто победит в основное время?
Аргентина
Ничья
Египет
Проголосовало 1645 человек

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