Определилась третья пара 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу

На чемпионате мира-2026 по футболу, который в эти дни проходит в США, Канаде и Мексике, определилась третья четвертьфинальная пара, сообщают Vesti.kz.

За путёвку в полуфинал поспорят сборные Испании и Бельгии, успешно преодолевшие стадию 1/8 финала.

Бельгия уверенно прошла США

Сборная Бельгии оформила выход в четвертьфинал, разгромив команду США со счетом 4:1.

Соперником бельгийцев станет Испания, которая днём ранее в напряжённом противостоянии минимально обыграла Португалию — 1:0.

Какие пары уже известны?

Первым участником четвертьфинала стала сборная Марокко, не оставившая шансов Канаде — 3:0.

Следом путевку в следующий раунд оформила Франция, которая с минимальным счетом 1:0 обыграла Парагвай.

В четвертьфинал также вышли Норвегия, победившая Бразилию (2:1), и Англия, одолевшая хозяйку турнира — Мексику (3:2).

Таким образом, после матчей Испании и Бельгии сформированы уже три пары четвертьфиналистов:

Марокко — Франция;

Норвегия — Англия;

Испания — Бельгия.

Кто станет последними четвертьфиналистами?

Ещё два участника 1/4 финала определятся по итогам заключительных матчей стадии 1/8 финала.

За оставшиеся путевки поборются сборные Аргентины и Египта, а также Швейцарии и Колумбии. Победители этих встреч составят последнюю четвертьфинальную пару чемпионата мира-2026.

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