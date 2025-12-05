Расписание последнего дня 1/8 финала ЧМ-2026

Сегодня, в ночь с 7 по 8 июля, состоятся заключительные матчи 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, сообщают Vesti.kz.

Игровой день определит последних участников четвертьфинала. Болельщиков ждут два поединка, победители которых встретятся между собой в следующем раунде турнира.

Аргентина — Египет

Первый матч игрового дня начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины — встретится с национальной командой Египта.

Игра пройдет на стадионе "Мерседес-Бенц" в Атланте (штат Джорджия, США).

На стадии 1/16 финала аргентинцы лишь в дополнительное время сумели сломить сопротивление сборной Кабо-Верде — 3:2. Египет, в свою очередь, оказался сильнее Австралии в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время (4:2 — по пенальти).

Швейцария — Колумбия

Во втором матче дня, который стартует в 01:00 по казахстанскому времени уже 8 июля, сборная Швейцарии сыграет с Колумбией.

Встреча состоится на стадионе "Би-Си Плэйс" в Ванкувере (Канада).

В предыдущем раунде швейцарцы уверенно обыграли Алжир со счетом 2:0, а колумбийцы минимально победили Гану — 1:0.

Кто выйдет в полуфинал?

Победители матчей Аргентина — Египет и Швейцария — Колумбия встретятся между собой в четвертьфинале чемпионата мира-2026.

Напомним, мировое первенство проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира состоится 19 июля.

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