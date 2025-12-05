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ЧМ-2026
Сегодня 07:55
 

Сменивший гражданство игрок США сотворил историю на ЧМ-2026: такого не было 44 года

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Сменивший гражданство игрок США сотворил историю на ЧМ-2026: такого не было 44 года ©x.com/USMNT

Полузащитник сборной США и леверкузенского "Байера" Малик Тилльман вписал своё имя в историю чемпионатов мира, несмотря на поражение американской команды в 1/8 финала ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник сборной США и леверкузенского "Байера" Малик Тилльман вписал своё имя в историю чемпионатов мира, несмотря на поражение американской команды в 1/8 финала ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

В матче против Бельгии (1:4) хавбек отличился эффектным голом прямым ударом со штрафного и повторил достижение, которое оставалось уникальным на протяжении 44 лет.

Повторил рекорд мундиалей

По данным MisterChip, Тилльман стал лишь вторым футболистом в истории мировых первенств, которому удалось забить два мяча прямыми ударами со штрафных в рамках одного турнира.

Ранее это сделал полузащитник сборной Франции Бернар Генгини на мундиале 1982 года.

Напомним, что  Тилльман также отличился прямым ударом со штрафного в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, который американцы выиграли со счетом 2:0.

Кто такой Малик Тилльман и почему играет за США

Тилльман родился в Германии и является воспитанником мюнхенской "Баварии". В 2019 году он выступал за юношескую сборную бунденстим на чемпионате Европы в Ирландии.

Однако позже футболист решил представлять на международном уровне США, гражданином которых является его отец. Официальное разрешение от ФИФА на смену спортивного гражданства он получил 31 мая 2022 года.

США завершили выступление на турнире

Несмотря на историческое достижение Тилльмана, сборная США не сумела пробиться в четвертьфинал. В матче 1/8 финала американцы уступили Бельгии со счетом 1:4 и завершили выступление на чемпионате мира-2026.

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