Месси нашёл клуб самому популярному вратарю мира после ЧМ-2026

После матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 между сборными Аргентины и Кабо-Верде появилась информация о возможном содержании разговора между капитаном аргентинцев Лионелем Месси и голкипером африканской команды Возиньей, передают Vesti.kz.

Что мог сказать Месси

По информации бывшего полузащитника итальянского "Милана" Родни Страссера Месси сообщил Возинье, что был бы рад видеть его в составе американского "Интер Майами", за который выступает сам аргентинец.

Страссер также рассказал, что еще до старта чемпионата мира вратарь обращался к нему с просьбой помочь в поиске нового клуба. В ответ бывший футболист посоветовал сосредоточиться на выступлении на турнире, а не думать о трансфере. Об этом сообщает derbyderbyderby.it.

Кроме того, Страссер назвал Возинью лучшим голкипером нынешнего чемпионата мира.

Как Возинья стал самым популярным вратарем мира

Яркая игра на мундиале принесла голкиперу не только признание болельщиков, но и невероятную популярность в социальных сетях.

До начала турнира на его аккаунт в Instagram были подписаны всего около 20–50 тысяч человек. После серии эффектных спасений и успешных матчей аудитория выросла до 27,5 миллиона подписчиков.

По этому показателю Возинья обошел таких известных вратарей, как испанец Икер Касильяс и бельгиец Тибо Куртуа, став самым популярным голкипером в мире.

Кабо-Верде завершило выступление на ЧМ

Сборная Кабо-Верде покинула чемпионат мира-2026 на стадии 1/16 финала. В драматичном матче команда уступила Аргентине в дополнительное время со счетом 2:3. Именно после этой встречи Месси и Возинья были замечены за продолжительной беседой, которая и породила слухи о возможном приглашении голкипера в американский клуб.

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