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ЧМ-2026
Сегодня 13:10
 

Сборная Бельгии потроллила США после скандала с ФИФА и вылета с ЧМ-2026

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Сборная Бельгии потроллила США после скандала с ФИФА и вылета с ЧМ-2026 ©x.com/BelRedDevils

Сборная Бельгия по футболу с юмором отреагировала на победу над командой США в 1/8 финала чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

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Сборная Бельгия по футболу с юмором отреагировала на победу над командой США в 1/8 финала чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Людмин Филд" в Сиэтле (США) и завершилась со счётом 4:1 в пользу бельгийцев.

Аккаунт сборной Бельгии выложил фото празднования Ромелу Лукаку после четвертого гола в ворота США и подписал их всего двумя словами: "Отмените это".

Также игроки сборной Бельгии исполнили "танец Трампа", отмечая гол Лукаку в ворота сборной США.

Накануне президент США Дональд Трамп подтвердил, что принял личное участие в процессе снятия дисквалификации с форварда сборной США Фоларина Балогуна, которому разрешили сыграть в матче с бельгийцами, несмотря на красную карточку, полученную в предыдущей игре с Боснией и Герцеговиной.

Апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобу Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA). Как сообщили в ФИФА, обращение бельгийской стороны было признано неприемлемым по процессуальным основаниям.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Бельгии сыграет с командой Испании. Игра состоится 10 июля и пройдёт на стадионе "Соу-Фай" (Инглвуд, США).

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