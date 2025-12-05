Названы худшие игроки полуфинала ЧМ-2026 Англия - Аргентина

Стали известны худшие игроки полуфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Англии и Аргентины (1:2), передают Vesti.kz.

Видео лучших моментов матча: как Аргентина победила Англию и вышла в финал ЧМ-2026

По информации Flashscore.com, самые низкие оценки получили игроки английской команды Джуд Беллингем и Харри Кейн - по 5.9. Самой высокой оценки у британцев удостоился Эллиот Андерсон - 7.0.

Лучшим же игроком матча признан капитан аргентинцев Лионель Месси - 8.9, отдавший две голевые передачи.

Отметим, что южноамериканцы уступали 0:1 во втором тайме, но точные удары Энцо Фернандеса (85-я минута) и Лаутаро Мартинеса (90+2-я) принесли им волевую победу.

Финал Испания - Аргентина состоится в ночь на 20 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны. 19 июля в матче за третье место встретятся Франция и Англия, стартовый свисток прозвучит в 02:00.

Финал ЧМ-2026 Испания - Аргентина войдёт в историю мирового футбола

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