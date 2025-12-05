Игроки сборной Англии выступили против тренера после вылета с ЧМ-2026

В сборной Англии возникло недовольство решением главного тренера Томаса Тухеля изменить тактику по ходу полуфинального матча чемпионата мира-2026 против Аргентины, передают Vesti.kz со ссылкой на The Telegraph.

Игроки Англии выступили против решения Тухеля

По информации источника, часть футболистов была удивлена тем, что после забитого мяча на 55-й минуте немецкий специалист сделал ставку на оборонительный футбол вместо того, чтобы попытаться развить преимущество.

Как утверждается, игроки считают, что у команды были хорошие возможности забить второй мяч. По их мнению, Аргентина оставляла свободные зоны, которыми можно было воспользоваться в быстрых контратаках.

При этом с 72-й по 82-ю минуту Тухель выпустил на поле сразу трех защитников, окончательно сделав акцент на сохранении минимального преимущества. Такой подход, как отмечает источник, вызвал непонимание внутри команды.

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В итоге Англия не сумела удержать победный счет и уступила Аргентине, завершив борьбу за выход в финал чемпионата мира.

Теперь команда Томаса Тухеля сыграет в матче за третье место. Соперником англичан станет сборная Франции. Встреча пройдет 19 июля на стадионе "Хард Рок" в Майами (штат Флорида, США).

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