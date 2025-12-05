Финал ЧМ-2026 Испания - Аргентина войдёт в историю мирового футбола

Финальный матч чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины станет уникальным событием для мирового футбола, передают Vesti.kz.

Главные факты о предстоящей игре:

• Первая встреча такого формата: по данным OptaJoe, в истории турнира ещё никогда в финале не сходились действующий чемпион Европы (УЕФА) и действующий обладатель Кубка Америки (КОНМЕБОЛ).

• Статистика Месси: капитан аргентинцев Лионель Месси подходит к главному матчу с рекордом - после двух ассистов в полуфинале с Англией на его счету стало 12 голевых передач на чемпионатах мира (10 из них в плей-офф). С 1966 года ни один игрок не отдавал на мундиалях больше 8 передач.

Матч определит, какая сборная закрепит за собой статус сильнейшей команды планеты.

Финал Испания - Аргентина состоится в ночь на 20 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны. 19 июля в матче за третье место встретятся Франция и Англия, стартовый свисток прозвучит в 02:00.

Видео лучших моментов матча: как Аргентина победила Англию и вышла в финал ЧМ-2026

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