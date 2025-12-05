Тухель принял решение о будущем после поражения Англии от Аргентины

Томас Тухель останется на посту главного тренера сборной Англии до Евро-2028, несмотря на поражение команды в полуфинале чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Немецкий специалист, возглавивший команду в январе 2025 года, официально подтвердил своё намерение отработать контракт до конца.

Драматичное поражение в Атланте

Сборная Англии упустила историческую возможность выйти в свой первый финал чемпионата мира с 1966 года. В полуфинальном матче против Аргентины, проходившем в Атланте, англичане вышли вперёд благодаря голу Энтони Гордона. Однако аргентинцы сумели переломить ход встречи и вырвать победу на последних минутах - точные удары Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса лишили Англию финала.

Прямая речь Томаса Тухеля

Отвечая на прямой вопрос журналистов о своём будущем после болезненного поражения на турнире, главный тренер англичан был категоричен:

"Мы продолжаем работу по контракту до домашнего Евро. Я с нетерпением жду этого, хотя сейчас и трудно заглядывать так далеко вперёд", - цитирует его Sky Sports.

Перспективы на Евро-2028

Следующей главной целью для Тухеля и его подопечных станет чемпионат Европы 2028 года. Этот турнир будет домашним для британцев - матчи совместно примут Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия.

Напомним, что 19 июля в матче за третье место встретятся Франция и Англия, стартовый свисток прозвучит в 02:00 по времени Астаны. Финал ЧМ-2026 Испания - Аргентина состоится в ночь на 20 июля и начнётся в 00:00.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!