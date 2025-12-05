Аргентина раскрыла секрет вратаря Англии: эпизод попал на видео

После победы над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026 футболисты сборной Аргентины обнаружили необычную деталь, оставшуюся после матча, передают Vesti.kz.

Игрокам попалась бутылка голкипера англичан Джордана Пикфорда, к которой были прикреплены подсказки на случай серии пенальти. На листе значились фамилии аргентинских футболистов и предполагаемые направления их ударов.

Особенно аргентинцев рассмешила запись напротив имени Энцо Фернандеса. Пикфорду советовали "оставаться по центру". Увидев эту пометку, полузащитник не смог сдержать улыбку.

Argentina players found Jordan Pickford's water bottle left on the pitch after the game, revealing a detailed "cheat sheet" tracking every Argentine player's penalty habits



Messi seemed highly amused 🤣 pic.twitter.com/71mtdWAKdG — TITANIUM💎 (@BigTi324) July 16, 2026

Впрочем, воспользоваться своей шпаргалкой английскому вратарю так и не пришлось. Аргентина решила исход встречи ещё в основное время.

Напомним, что по ходу полуфинала команда Лионеля Скалони уступала Англии со счётом 0:1, однако сумела переломить ход матча. Энцо Фернандес восстановил равновесие, а в добавленное время Лаутаро Мартинес принёс действующим чемпионам мира волевую победу - 2:1 и путёвку в финал.

В решающем матче ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Испанией. Финал пройдёт в ночь на 20 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны. А 19 июля Франция и Англия разыграют бронзовые медали турнира. Стартовый свисток прозвучит в 02:00.

Месси сделал заявление о финале ЧМ-2026 с Испанией

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