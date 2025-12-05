Месси сделал заявление о финале ЧМ-2026 с Испанией

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2026, в котором его команда встретится с Испанией, передают Vesti.kz.

Аргентинцы пробились в решающий матч турнира после победы над Англией со счётом 2:1, а испанцы ранее уверенно обыграли Францию (2:0).

Месси признался, что с большим уважением относится к будущему сопернику и высоко оценил стиль игры сборной Испании.

"У Испании потрясающая команда с прекрасными игроками и великолепным стилем. Я очень хорошо её знаю. Эта игровая философия существует уже много лет.

Я знаком со многими испанскими футболистами, играл против них и продолжаю следить за их выступлениями. Некоторые из них играют за "Барселону" - клуб, который я люблю и всегда поддерживаю.

Это будет особенный матч. Думаю, нас ждёт очень напряженная игра", - цитируют Месси TyC Sports.