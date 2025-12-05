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ЧМ-2026
Сегодня 12:09
 

Месси сделал заявление о финале ЧМ-2026 с Испанией

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Месси сделал заявление о финале ЧМ-2026 с Испанией Лионель Месси. ©actionsports/depositphotos.com

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2026, в котором его команда встретится с Испанией, передают Vesti.kz

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2026, в котором его команда встретится с Испанией, передают Vesti.kz

Аргентинцы пробились в решающий матч турнира после победы над Англией со счётом 2:1, а испанцы ранее уверенно обыграли Францию (2:0).

Месси признался, что с большим уважением относится к будущему сопернику и высоко оценил стиль игры сборной Испании.

"У Испании потрясающая команда с прекрасными игроками и великолепным стилем. Я очень хорошо её знаю. Эта игровая философия существует уже много лет.

Я знаком со многими испанскими футболистами, играл против них и продолжаю следить за их выступлениями. Некоторые из них играют за "Барселону" - клуб, который я люблю и всегда поддерживаю.

Это будет особенный матч. Думаю, нас ждёт очень напряженная игра", - цитируют Месси TyC Sports.

Напомним, что финал чемпионата мира-2026 пройдёт в ночь на 20 июля по времени Астаны в Нью-Йорке. В решающем матче Аргентина, действующий чемпион мира, постарается защитить титул, завоеванный на мундиале-2022.

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