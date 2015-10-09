Рекордсмен ЧМ-2026 объявил о завершении карьеры в 43 года

Шотландский голкипер эдинбургского "Хартса" Крейг Гордон официально объявил о завершении профессиональной карьеры. 43-летний вратарь, ставший самым возрастным участником чемпионатов мира в истории, обратился к болельщикам с прощальным посланием, передают Vesti.kz.
Прощание после чемпионата мира
О завершении карьеры Гордон сообщил 16 июля, опубликовав видеообращение в социальных сетях.
"Для меня было честью представлять вас. Надеюсь, вы получали от этого столько же удовольствия, сколько и я. От всей души — спасибо", — сказал Гордон.
Таким образом, легендарный голкипер поставил точку в карьере, продолжавшейся более двух десятилетий.
Вошёл в историю мундиалей
На чемпионате мира 2026 года Гордон не сыграл ни одного матча, оставаясь в запасе во всех трёх встречах группового этапа. Место в стартовом составе занимал Ангус Ганн, который после турнира перешёл в клуб Млс "Сан-Хосе Эртквейкс".
Тем не менее именно Гордон вошёл в историю мировых первенств, став самым возрастным среди более чем 1250 футболистов, когда-либо вызывавшихся на чемпионаты мира.
Крэйг Гордон. ©ФК "Хартс"
Легенда сборной Шотландии
Дебют Крейга Гордона за национальную команду состоялся ещё в 2004 году. За это время он провёл 84 матча в составе сборной Шотландии, что является пятым результатом в истории национальной команды.
За годы выступлений опытный голкипер стал одной из ключевых фигур шотландского футбола и завершил карьеру в статусе одного из самых уважаемых игроков своего поколения.
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