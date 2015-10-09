Рекордсмен ЧМ-2026 объявил о завершении карьеры в 43 года

Шотландский голкипер эдинбургского "Хартса" Крейг Гордон официально объявил о завершении профессиональной карьеры. 43-летний вратарь, ставший самым возрастным участником чемпионатов мира в истории, обратился к болельщикам с прощальным посланием, передают Vesti.kz.

Прощание после чемпионата мира

О завершении карьеры Гордон сообщил 16 июля, опубликовав видеообращение в социальных сетях.

"Для меня было честью представлять вас. Надеюсь, вы получали от этого столько же удовольствия, сколько и я. От всей души — спасибо", — сказал Гордон.

Таким образом, легендарный голкипер поставил точку в карьере, продолжавшейся более двух десятилетий.

Вошёл в историю мундиалей

На чемпионате мира 2026 года Гордон не сыграл ни одного матча, оставаясь в запасе во всех трёх встречах группового этапа. Место в стартовом составе занимал Ангус Ганн, который после турнира перешёл в клуб Млс "Сан-Хосе Эртквейкс".

Тем не менее именно Гордон вошёл в историю мировых первенств, став самым возрастным среди более чем 1250 футболистов, когда-либо вызывавшихся на чемпионаты мира.

Крэйг Гордон. ©ФК "Хартс"

Легенда сборной Шотландии

Дебют Крейга Гордона за национальную команду состоялся ещё в 2004 году. За это время он провёл 84 матча в составе сборной Шотландии, что является пятым результатом в истории национальной команды.

За годы выступлений опытный голкипер стал одной из ключевых фигур шотландского футбола и завершил карьеру в статусе одного из самых уважаемых игроков своего поколения.

ФИФА приняла решение после скандального матча Аргентина - Египет на ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!