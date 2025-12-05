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ЧМ-2026
Сегодня 02:04
 

Аргентина с Месси выбила Англию и вышла в финал чемпионата мира

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Аргентина с Месси выбила Англию и вышла в финал чемпионата мира Лионель Месси в составе сборной Аргентины на ЧМ-2026. Фото: x.com/Argentina©©

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинальном матче команда Лионеля Месси встречалась с Англией. Встреча состоялась в Атланте (США) и завершилась победой латиноамериканской команды со счетом 2:1.

Англия первой повела с счете благодаря голу Энтони Гордона на 55-й минуте.

Аргентины же забили два мяча в концовке. Сначала на 85-й сравнял Энцо Фернандес, а затем в добавленное время на 92-й минуте победный гол забил Лаутаро Мартинес. Два голевых ассиста на счету Месси.

Благодаря этой победе Аргентина пробилась в финал мирового первенства, где встретится со сборной Испании. Ранее испанцы в полуфинале оказались сильнее Франции. В свою очередь, Англия и Франция поспорят за бронзовые медали турнира в матче за третье место.

Напомним, что Аргентина является действующим чемпионом мира - она выиграла мундиаль в 2022 году.

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