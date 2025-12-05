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ЧМ-2026
Сегодня 08:16
 

Такого ещё не было: Месси переписал историю чемпионатов мира

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Такого ещё не было: Месси переписал историю чемпионатов мира Лионель Месси. ©Depositphotos/actionsports

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси показал историческую индивидуальную статистику в матче плей-офф чемпионата мира 2026 года против Англии, передают Vesti.kz.

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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси показал историческую индивидуальную статистику в матче плей-офф чемпионата мира 2026 года против Англии, передают Vesti.kz.

Главные факты о достижении аргентинского форварда:

Уникальные показатели: по данным OptaJoe, в прошедшей игре Месси совершил девять успешных обводок и отдал две голевые передачи.

Историческое достижение: за всю историю ведения статистики (с 1966 года) ни одному футболисту не удавалось набрать комбинацию из 9 обводок и 2 ассистов в рамках одного матча плей-офф чемпионата мира.

Игра Месси в этой встрече стала главным катализатором успеха сборной Аргентины, которая продолжает борьбу на турнире.

Когда финал и матч за третье место

Финал Испания - Аргентина пройдёт в ночь на 20 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны. В истории турнира ещё никогда в решающем матче не сходились действующий чемпион Европы (УЕФА) и действующий обладатель Кубка Америки (КОНМЕБОЛ).

19 июля в матче за третье место встретятся Франция и Англия, стартовый свисток прозвучит в 02:00.

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