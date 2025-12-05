Такого ещё не было: Месси переписал историю чемпионатов мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси показал историческую индивидуальную статистику в матче плей-офф чемпионата мира 2026 года против Англии, передают Vesti.kz.

Главные факты о достижении аргентинского форварда:

• Уникальные показатели: по данным OptaJoe, в прошедшей игре Месси совершил девять успешных обводок и отдал две голевые передачи.

• Историческое достижение: за всю историю ведения статистики (с 1966 года) ни одному футболисту не удавалось набрать комбинацию из 9 обводок и 2 ассистов в рамках одного матча плей-офф чемпионата мира.

Игра Месси в этой встрече стала главным катализатором успеха сборной Аргентины, которая продолжает борьбу на турнире.

Когда финал и матч за третье место

Финал Испания - Аргентина пройдёт в ночь на 20 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны. В истории турнира ещё никогда в решающем матче не сходились действующий чемпион Европы (УЕФА) и действующий обладатель Кубка Америки (КОНМЕБОЛ).

19 июля в матче за третье место встретятся Франция и Англия, стартовый свисток прозвучит в 02:00.

Видео лучших моментов матча: как Аргентина победила Англию и вышла в финал ЧМ-2026

Названы худшие игроки полуфинала ЧМ-2026 Англия - Аргентина



Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!