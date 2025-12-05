"Чего ты вылупился?": раскрыт разговор Месси и Беллингема

Полуфинальный матч чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Аргентины и Англии (2:1) отметился высокой напряженностью на поле. Команды совершили 26 фолов на двоих, а главным очагом противостояния стали конфликты между Джудом Беллингемом и игроками аргентинской команды, передают Vesti.kz.

Спор с Лионелем Месси

В перерыве матча между лидерами команд произошла словесная перепалка после серии жёстких стыков. Как информирует британский спортивный ресурс The Touchline, специалисты по чтению по губам сумели расшифровать диалог, который произошёл между футболистами прямо на поле:

Месси: "Я там не фолил… Это первое решение в нашу пользу".

Беллингем: "Нет, нет… Нет, там не было фола".

Месси: "Это первое решение, которое приняли в нашу пользу".

Беллингем: "Нет, нет".

После этого Беллингем стал пристально смотреть на аргентинца, на что Месси ответил фразой: "Чего ты вылупился?". Когда полузащитник сборной Англии начал уходить, Месси добавил: "Ладно, ладно!".

Реакция на голы и потасовка после матча

По данным The Touchline, Беллингем тяжело воспринял упущенную победу. На 85-й минуте, когда Энцо Фернандес сравнял счёт дальним ударом, англичанин эмоционально высказал претензии своему вратарю Джордану Пикфорду, крикнув: "Это по центру ворот".

Сразу после финального свистка напряжение переросло в потасовку. Запасной игрок Аргентины Валентин Барко подбежал праздновать победу перед Беллингемом, после чего раздражённый британец дал ему подзатыльник. В конфликт вмешались Николас Отаменди, Кристиан Ромеро и Энцо Фернандес, а Беллингема оттащили партнёры по команде.

Несмотря на поражение Англии, у Беллингема высокие личные показателями - 6 голов в 7 матчах.

Аргентина вышла в финал, где сыграет против Испании. Игра пройдёт в ночь на 20 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны. 19 июля в матче за третье место встретятся Франция и Англия, стартовый свисток прозвучит в 02:00.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!