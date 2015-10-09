Моуринью готов пожертвовать тремя звёздами ради трансфера за 200 миллионов

После двух сезонов без крупных трофеев "Реал" начал масштабную перестройку команды под руководством Жозе Моуринью на сезон-2026/27, передают Vesti.kz.
Клуб уже официально подписал Ибраиму Конате, Дензела Думфриса, Марка Кукуреллю и Бернарду Силву, но главным трансфером лета должен стать вингер "Баварии" Майкл Олисе.
Жертвы ради Олисе и финансовая рокировка
По данным Fichajes.net, трансфер французской звезды обойдётся мадридцам в рекордные 200 миллионов евро. Чтобы потянуть эту сумму и вписаться в потолок зарплат, руководство "Реала" готово пойти на продажу ключевых игроков: Феде Вальверде, Эдуарду Камавинги и Рауля Асенсио.
Параллельно клуб заработал огромные деньги на продаже своих воспитанников за счёт пунктов об обратном выкупе и процентах от сделок. Казна пополнилась благодаря переходам:
• Нико Пас - 66 миллионов евро;
• Виктор Муньос - 20 миллионов евро;
• Марио Хила - 12,5 миллиона евро;
• Альваро Родригес - 12,5 миллиона евро;
• Алекс Хименес - 10 миллионов евро;
• Марио Мартин - 3,5 миллиона евро.
Дрим-тим Моуринью: схема 4-2-3-1
Если в ближайшие недели боссы "Реала" подпишут Олисе, португальский тренер выстроит на поле один из сильнейших составов в истории футбола:
• Вратарь: Тибо Куртуа.
• Защита: полностью обновлённая линия с Дензелом Думфрисом и Марком Кукуреллей на флангах. В центре обороны мощный Ибраима Конате сыграет в паре с Дином Хёйсеном.
• Полузащита: в опорной зоне баланс будут держать Орельен Тчуамени и новичок Бернарду Силва.
• Атака: космическое трио полузащитников в лице Майкла Олисе (справа), Джуда Беллингема (в центре) и Винисиуса Жуниора (слева). На острие нападения расположится Килиан Мбаппе.
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