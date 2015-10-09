Моуринью готов пожертвовать тремя звёздами ради трансфера за 200 миллионов

После двух сезонов без крупных трофеев "Реал" начал масштабную перестройку команды под руководством Жозе Моуринью на сезон-2026/27, передают Vesti.kz.

Клуб уже официально подписал Ибраиму Конате, Дензела Думфриса, Марка Кукуреллю и Бернарду Силву, но главным трансфером лета должен стать вингер "Баварии" Майкл Олисе.

Жертвы ради Олисе и финансовая рокировка

По данным Fichajes.net, трансфер французской звезды обойдётся мадридцам в рекордные 200 миллионов евро. Чтобы потянуть эту сумму и вписаться в потолок зарплат, руководство "Реала" готово пойти на продажу ключевых игроков: Феде Вальверде, Эдуарду Камавинги и Рауля Асенсио.

Параллельно клуб заработал огромные деньги на продаже своих воспитанников за счёт пунктов об обратном выкупе и процентах от сделок. Казна пополнилась благодаря переходам:

• Нико Пас - 66 миллионов евро;

• Виктор Муньос - 20 миллионов евро;

• Марио Хила - 12,5 миллиона евро;

• Альваро Родригес - 12,5 миллиона евро;

• Алекс Хименес - 10 миллионов евро;

• Марио Мартин - 3,5 миллиона евро.

Дрим-тим Моуринью: схема 4-2-3-1

Если в ближайшие недели боссы "Реала" подпишут Олисе, португальский тренер выстроит на поле один из сильнейших составов в истории футбола:

• Вратарь: Тибо Куртуа.

• Защита: полностью обновлённая линия с Дензелом Думфрисом и Марком Кукуреллей на флангах. В центре обороны мощный Ибраима Конате сыграет в паре с Дином Хёйсеном.

• Полузащита: в опорной зоне баланс будут держать Орельен Тчуамени и новичок Бернарду Силва.

• Атака: космическое трио полузащитников в лице Майкла Олисе (справа), Джуда Беллингема (в центре) и Винисиуса Жуниора (слева). На острие нападения расположится Килиан Мбаппе.

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