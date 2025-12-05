Англия установила уникальный антирекорд после поражения от Аргентины

Сборная Англии упустила победу над Аргентиной (1:2) в полуфинале чемпионата мира-2026 по футболу, ведя в счёте после гола Энтони Гордона. Это поражение привело к уникальной для XXI века статистической аномалии, передают Vesti.kz.

Исторический прецедент

По данным OptaJoe, в текущем столетии зафиксировано всего два случая, когда команда открывала счёт в полуфинале ЧМ, но в итоге не смогла выйти в финал. Оба раза пострадавшей стороной оказывалась английская сборная:

• ЧМ-2018: Англия забила первой, но проиграла Хорватии.

• ЧМ-2026: Англия вела 1:0, но уступила Аргентине.

Для британцев этот сценарий стал болезненно знакомым футбольной классикой.

Напомним, что Англия ещё сыграет на текущем мундиале, проходящем в США, Канаде и Мексике. Подопечные Томаса Тухеля встретятся с Францией в матче за третье место. Он будет сыгран 19 июля и начнётся в 02:00 по времени Астаны. А в ночь на 20 июля состоится финал между сборными Испании и Аргентины, стартовый свисток прозвучит в 00:00.

Видео лучших моментов матча: как Аргентина победила Англию и вышла в финал ЧМ-2026

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