Предлагаем вашему вниманию видеообзор полуфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Аргентины одержала победу над Англией и завоевала путевку в финал.

Как сообщают Vesti.kz, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу действующих чемпионов мира. Ключевую роль в успехе аргентинской команды сыграл Лионель Месси, который отдал две голевые передачи и был признан лучшим игроком матча.

Теперь в финале чемпионата мира-2026 сборная Аргентины встретится с Испанией, которая в другом полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0.

Видеообзор матча Англия - Аргентина 1:2



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