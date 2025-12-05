Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил награду лучшему игроку полуфинального матча чемпионата мира-2026 по футболу против Англии, сообщают Vesti.kz.

39-летний форвард стал одним из главных героев встречи, которая завершилась победой аргентинцев со счетом 2:1 и вывела команду в финал мирового первенства.

Сам Месси не отметился забитыми мячами, однако внес решающий вклад в успех своей сборной. Легендарный нападающий записал на свой счет два голевых паса, став автором обеих результативных передач Аргентины.

Теперь действующие чемпионы мира поборются за сохранение титула. В финале чемпионата мира-2026 сборная Аргентины встретится с Испанией, которая в другом полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0. Решающий матч турнира пройдет в ночь на 20 июля по казахстанскому времени.

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