Хаби Алонсо намерен увести у "Барселоны" игрока за 125 миллионов

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо включил лондонский клуб в борьбу за нападающего мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса, передают Vesti.kz.

По данным El Nacional, лондонцы готовы предложить за аргентинца 125 миллионов евро. Это ставит под угрозу планы "Барселоны", которая ранее сделала предложение в размере 100 миллионов евро.

Преимущество Лондона в переговорах

Предложение "Челси" на 25 миллионов евро превышает сумму, заявленную каталонцами. Для "Атлетико" этот вариант является приоритетным: мадридский клуб заинтересован в более выгодной сделке, которая к тому же позволит продать форварда за пределы Испании и не усиливать прямого конкурента по Ла Лиге.

Планы Хаби Алонсо на аргентинца

Испанский специалист видит в Альваресе готового лидера, способного прессинговать и комбинировать. Важным фактором является то, что у нападающего уже есть опыт выступлений в АПЛ, поэтому ему не потребуется длительная адаптация к английскому футболу.

Положение "Барселоны"

Каталонский клуб может привлечь игрока статусом главной звезды на "Камп Ноу" и гарантированным местом в старте. Однако в переговорах между клубами финансовый фактор и позиция "Атлетико" уводят "сине-гранатовых" на второй план. Теперь "Барселоне" необходимо либо увеличивать бюджет трансфера, либо убеждать самого игрока настаивать на переходе именно к ним.

Альварес стал игроком "Атлетико" в 2024 году, когда перешёл из "Манчестер Сити" за 75 миллионов евро. За "матрасников" он провёл 49 матчей в сезоне-2025/26, забил 20 голов и сделал 9 результативных передач.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!