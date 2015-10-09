Вингер сборной Казахстана подписал контракт с "Барселоной"

15-летний вингер юношеской сборной Казахстана Карим Мендиканов стал игроком "Барселоны". Молодой футболист сообщил о подписании контракта с каталонским клубом в своих социальных сетях, передают Vesti.kz.

Мендиканов подтвердил переход

На своей странице в соцсетях казахстанец опубликовал фотографии с церемонии подписания соглашения. На снимках запечатлены момент оформления контракта и сам футболист на фоне эмблемы "Барселоны".

"Очень горжусь тем, что подписал контракт с клубом всей своей жизни", — написал Мендиканов.

Путь к "Барселоне"

Карим переехал в Испанию в 2022 году, где начал развиваться в местной футбольной системе.

Минувший сезон он провёл в составе "Серданьолы", выступавшей в региональной лиге, где сумел обратить на себя внимание. В начале 2026 года вингер перешёл в "Сант-Кугат" и практически сразу стал одним из лидеров команды, выступая на правом фланге атаки.

Успешная игра вызвала интерес сразу нескольких клубов, однако в итоге футболист сделал выбор в пользу "Барселоны".

Уже начал адаптацию

По информации испанских источников, Мендиканов уже провёл несколько тренировок в системе каталонского клуба. Это позволит молодому игроку быстрее адаптироваться к требованиям академии "Барселоны" и начать подготовку к новому сезону в составе одного из сильнейших клубов мира.

Казахстанский талант подписал контракт с "Барселоной" - кто такой Карим Мендиканов

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