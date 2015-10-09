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КПЛ
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"Ордабасы" официально увёл капитана клуба КПЛ и экс-игрока "Кайрата"

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"Ордабасы" официально увёл капитана клуба КПЛ и экс-игрока "Кайрата" ©Depositphotos/actionsports

Шымкентский "Ордабасы" объявил о подписании контракта с казахстанским защитником Сергеем Кейлером. Опытный футболист продолжит карьеру в составе команды, заключив соглашение, передают Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" объявил о подписании контракта с казахстанским защитником Сергеем Кейлером. Опытный футболист продолжит карьеру в составе команды, заключив соглашение, передают Vesti.kz.

Контракт рассчитан до 2027 года

Как сообщила пресс-служба клуба, 31-летний защитник подписал контракт, который будет действовать до ноября 2027 года.

Кейлер является воспитанником алматинской футбольной школы. За годы профессиональной карьеры он успел поиграть за "Цесну", "Кайрат", "Кызылжар", "Кайсар", "Окжетпес", "Акжайык", "Елимай" и "Улытау".

Кроме того, защитник ранее выступал за юношеские сборные Казахстана U-17 и U-19.

Пришёл из "Улытау"

Последним клубом Сергея Кейлера был жезказганский "Улытау", где он выступал с февраля 2025 года и являлся капитаном команды.

В нынешнем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) защитник принял участие в 17 матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.


Чемпион и двукратный обладатель Кубка

За свою карьеру Кейлер становился чемпионом Казахстана в 2020 году, а также дважды выигрывал Кубок Казахстана — в 2018 и 2021 годах.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 150 тысяч евро.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 17 12 4 1 30-12 40
2 Кайрат 18 11 6 1 34-12 39
3 Астана 17 8 5 4 25-19 29
4 Окжетпес 17 7 6 4 22-24 27
5 Елимай 16 7 5 4 24-19 26
6 Улытау 17 7 5 5 14-15 26
7 Актобе 17 7 4 6 22-18 25
8 Женис 17 5 6 6 14-19 21
9 Атырау 16 3 9 4 12-13 18
10 Жетысу 17 4 6 7 21-25 18
11 Тобол 17 5 3 9 19-25 18
12 Кайсар 18 3 9 6 13-20 18
13 Каспий 17 5 2 10 15-22 17
14 Алтай УК 17 3 7 7 12-18 16
15 Кызылжар 17 4 3 10 17-25 15
16 Иртыш 17 1 8 8 14-22 11

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Атырауская обл., Атырау   •   Тур 18, мужчины
18 июля 19:00   •   не начат
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