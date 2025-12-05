Месси стал главным фаворитом на "Золотой мяч" после полуфинала ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список претендентов на "Золотой мяч" 2026 года на платформе предсказаний Polymarket Sports, передают Vesti.kz.

Вероятность получения награды аргентинским форвардом сейчас оценивается в 31.7%.

Главные детали изменения котировок и преследователи Месси:

• Ламин Ямаль (30.9%): испанский вингер идёт на втором месте с минимальным отставанием от лидера.

• Харри Кейн (13.5%): форвард сборной Англии занимает третью строчку в рейтинге, заметно уступая дуэту фаворитов.

• Усман Дембеле (3.1%): французский нападающий замыкает четвёрку основных претендентов с низкими шансами на победу.

• Влияние матча с Англией: рост котировок Месси произошёл после полуфинала ЧМ-2026, в котором он отдал две голевые передачи и совершил девять успешных обводок, обновив историческую статистику турнира.

• Предстоящий финал: итоговый расклад сил во многом определится в финальной встрече чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.

Данные Polymarket Sports обновляются в реальном времени, так как коэффициенты формируются на основе ставок самих пользователей платформы.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября 2026 года. Впервые в истории награду будут вручать в Лондоне (Великобритания), а не в Париже. Организаторы из France Football совместно с УЕФА перенесли церемонию в столицу Англии в качестве дани уважения сэру Стэнли Мэтьюзу - первому обладателю "Золотого мяча" в истории (ровно 70 лет назад).

Финал ЧМ-2026 Испания - Аргентина состоится в ночь на 20 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны. 19 июля в матче за третье место встретятся Франция и Англия, стартовый свисток прозвучит в 02:00.

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