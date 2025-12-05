Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 08:45
 

Месси стал главным фаворитом на "Золотой мяч" после полуфинала ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Месси стал главным фаворитом на "Золотой мяч" после полуфинала ЧМ-2026 ©Depositphotos/actionsports

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список претендентов на "Золотой мяч" 2026 года на платформе предсказаний Polymarket Sports, передают Vesti.kz.

Поделиться

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси возглавил список претендентов на "Золотой мяч" 2026 года на платформе предсказаний Polymarket Sports, передают Vesti.kz.

Вероятность получения награды аргентинским форвардом сейчас оценивается в 31.7%.

Главные детали изменения котировок и преследователи Месси:

• Ламин Ямаль (30.9%): испанский вингер идёт на втором месте с минимальным отставанием от лидера.

• Харри Кейн (13.5%): форвард сборной Англии занимает третью строчку в рейтинге, заметно уступая дуэту фаворитов.

• Усман Дембеле (3.1%): французский нападающий замыкает четвёрку основных претендентов с низкими шансами на победу.

• Влияние матча с Англией: рост котировок Месси произошёл после полуфинала ЧМ-2026, в котором он отдал две голевые передачи и совершил девять успешных обводок, обновив историческую статистику турнира.

• Предстоящий финал: итоговый расклад сил во многом определится в финальной встрече чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.

Данные Polymarket Sports обновляются в реальном времени, так как коэффициенты формируются на основе ставок самих пользователей платформы.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября 2026 года. Впервые в истории награду будут вручать в Лондоне (Великобритания), а не в Париже. Организаторы из France Football совместно с УЕФА перенесли церемонию в столицу Англии в качестве дани уважения сэру Стэнли Мэтьюзу - первому обладателю "Золотого мяча" в истории (ровно 70 лет назад).

Финал ЧМ-2026 Испания - Аргентина состоится в ночь на 20 июля и начнётся в 00:00 по времени Астаны. 19 июля в матче за третье место встретятся Франция и Англия, стартовый свисток прозвучит в 02:00.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!