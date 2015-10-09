Флик попросил "Барселону" подписать трёх игроков сборной Испании

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик попросил президента клуба Жоана Лапорту приобрести Эмерика Ляпорта, Педро Порро и Микеля Оярсабаля, передают Vesti.kz.

По информации Fichajes.net, немецкий специалист уверен, что их сыгранность на чемпионате мира-2026 идеально перенесётся на поле "Камп Ноу".

Блеск на чемпионате мира

Все три игрока вывели сборную Испании в финал ЧМ-2026, уверенно обыграв в полуфинале Францию (2:0). Педро Порро забил один из голов, а Оярсабаль реализовал пенальти, забив свой пятый мяч на турнире.

Трансферные препятствия

Осуществление этой тройной сделки нынешним летом граничит с утопией из-за жёстких рамок финансового фэйр-плей Ла Лиги и позиции клубов:

• Эмерик Ляпорт ("Атлетик"): 32-летний защитник незаменим для нового тренера басков Эдина Терзича. "Атлетик" требует всю сумму выкупа и не идёт на уступки из-за плохих отношений с "Барселоной" после прошлых саг вокруг Нико Уильямса.

• Педро Порро ("Тоттенхэм"): 26-летний латераль является ключевым игроком в проекте Роберто Де Дзерби. Его контракт рассчитан до 2031 года, а ценник составляет космические 80 миллионов евро.

• Микель Оярсабаль ("Реал Сосьедад"): Флик видит в нём замену Роберту Левандовски, но клуб требует только отступные в размере 75 миллионов евро. Руководство "Барселоны" сомневается, стоит ли платить так много за 29-летнего форварда.

В итоге "сине-гранатовым", скорее всего, придётся пересмотреть приоритеты и искать более бюджетные альтернативы на рынке.

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