"Бавария" приняла решение по трансферу Кейна в "Барселону"

Мюнхенская "Бавария" полностью исключила продажу нападающего сборной Англии Харри Кейна в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По данным источника, спортивный директор немецкого клуба Макс Эберль выступил с категоричным заявлением, подтвердив, что англичанин останется ключевым элементом состава на следующий сезон.

Срыв планов Ханси Флика

Интерес к Кейну проявляла "Барселона". Главный тренер каталонцев Ханси Флик видел в опытном форварде идеальное усиление атаки и приоритетную альтернативу на случай срыва сделки по Хулиану Альваресу из мадридского "Атлетико". Однако жёсткая позиция мюнхенцев лишает "сине-гранатовых" этого варианта, вынуждая руководство "Барселоны" искать другие бюджетные решения.

Отказ саудовскому рынку

Помимо каталонцев, на Кейна претендовал саудовский "Аль-Хиляль", готовый сделать крупное финансовое предложение. Руководство "Баварии" пресекло эти слухи на корню и уже начало работу над продлением контракта с нападающим, чтобы полностью исключить возможность его ухода в другие топ-клубы.

Кейн выступает за "Баварию" с 2023 года, когда перешёл из "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро. Он сыграл 51 матч за немецкий клуб в сезоне-2025/26, забил 61 гол и сделал 7 результативных передач.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!