Месси сделал то, чего не удавалось никому в истории чемпионатов мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси в очередной раз переписал историю мирового футбола, передают Vesti.kz.

Видео лучших моментов матча: как Аргентина победила Англию и вышла в финал ЧМ-2026

По данным OptaJoe, оформив два ассиста в полуфинальном матче с Англией (2:1), форвард довёл общее число своих результативных передач на чемпионатах мира до 12.

Уникальность этого достижения подчёркивают следующие факты:

• Король плей-офф: 10 из 12 голевых пасов Месси отдал в матчах на вылет;

• Исторический отрыв: за всю историю детальной статистики (ведётся с 1966 года) ни один другой футболист не смог отдать более 8 ассистов за всю карьеру на мундиалях.

Теперь в финале чемпионата мира-2026 сборная Аргентины сыграет с Испанией, которая в другом полуфинале обыграла Францию со счётом 2:0. Этот матч состоится в ночь на 20 июля в Нью-Йорке. А перед этим Франция и Англия встретятся в матче за третье место.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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